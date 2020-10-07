В тылу «врага»: кадры учений спецназа ЦВО в Самарской области
В маневрах приняли участие около 100 военнослужащих.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Спецназ Центрального военного округа проник в тыл условного противника на учениях в Самарской области. Разведчики совершили многокилометровый марш, обнаружили замаскированный лагерь боевиков и продумали тактику ликвидации.
Первым делом снайперы сняли часовых из винтовок СВД. Затем за дело взялись бойцы, вооруженные автоматами АК-74 и пулеметами «Печенег».
Всего в маневрах приняли участие около 100 военнослужащих.