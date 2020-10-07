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«За него все зоны бьются»: сестра Ефремова рассказала о жизни актера в заключении

Анна Касаткина
04:22 07.10.2020
По словам Анастасии Ефремовой, актер взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.
«За него все зоны бьются»: сестра Ефремова рассказала о жизни актера в заключении
© Фото: Евгений Биятов РИА Новости

Сестра актера Михаила Ефремова Анастасия рассказала о его буднях в следственном изоляторе. По ее словам, обстановка вокруг артиста нормальная и ему ничего не угрожает.

Ефремова отметила, что ее брат сильный и некапризный – может и есть, что угодно, и спать, как угодно, и ходить в робе.

«Его это не сломает», – заявила женщина.

По словам Ефремовой, актер взял с собой в изолятор пьесу и читает ее сокамерникам.

«За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!» – отметила она в интервью «Комсомольской правде».

Женщина также добавила, что родственники намерены любыми способами «вытащить» Ефремова из изолятора, так как наказан оказался в итоге не сам актер, а его семья.

«Да вообще, честно говоря, страна наказана, если она лишится артиста такого уровня», - добавила она.

Артист попал в ДТП в Москве 8 июня. В состоянии алкогольного опьянения он выехал на своем внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с машиной под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Последний позже скончался в больнице от полученных травм. В начале сентября Ефремова признали виновным в происшествии, суд приговорил актера к восьми годам лишения свободы. Вердикт Ефремов уже обжаловал.

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