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Цель боевиков и приют для беженцев: как выглядит выстоявший в войне старейший отель Сирии

Алексей Алексеев
04:28 07.10.2020
За более чем столетнюю историю отель ни разу не закрыл свои двери, даже когда мины и снаряды рвались под окнами.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Переступая порог отеля «Барон» в сирийском Алеппо, несложно представить, что переносишься на сто лет назад. В облике отеля-музея с 1911 года почти ничего не изменилось.

Для того чтобы заглянуть в тайны прошлого достаточно просто повернуть ключ. В президентском люксе отеля останавливались правители, военачальники и люди, ставшие символом целой эпохи – такие как первый космонавт Юрий Гагарин.

«Здесь останавливались королевские особы, политики, президенты. Но Гагарин был персоной поважнее», - говорит директор музея отеля «Барон» Рубина Мазлумян.

В номере с табличкой «203» гостила Агата Кристи. В этих апартаментах были написаны первые строчки «Убийства в Восточном экспрессе».

«Она путешествовала на настоящем Восточном экспрессе и черпала идеи», - поясняет Мазлумян.

Был постояльцем отеля и британец Томас Лоуренс, больше известный как Лоуренс Аравийский. Путешественник и военный сыграл немалую роль в обретении независимости Сирии от Османской империи. Документ о суверенитете зачитывали здесь же – с балкона отеля.

Это первая гостиница в Сирии, построенная по европейскому типу. Ее основатели, армянская семья Мазлумян, бежали в страну из Османской империи, спасаясь от притеснений.

В 2011 году отель собирался отмечать свое столетие, но вмешалась война. Уникальное здание в эти тревожные годы могло быть разрушено, линия огня проходила совсем близко.

«Здание постоянно трясло от взрывов. Боевики целенаправленно бомбили наш отель, они хотели уничтожить его, как и памятники архитектуры и истории. Они хотели разорвать цепь цивилизации», - вспоминает Мазлумян.

Что примечательно, за всю историю отель ни разу не закрыл свои двери, даже когда мины и снаряды рвались под окнами.

«Падали бомбы, стреляли снайперы, в соседний дом угодили три ракеты, и мой муж все равно сидел снаружи. И говорил, что никогда не закроет двери, это будет означать и конец Сирии. Потому что через эти стены прошла вся история страны», - добавляет она.

Времена, когда постояльцами отеля были короли и знаменитости, остались в прошлом. Во время войны крышу над головой здесь находили беженцы, чьи дома были разрушены.

«Они дали нам кров, еду, заботу, и не взяли за это ни копейки. Они стали мне второй семьей. Теперь я отплачиваю добром - помогаю по хозяйству, и никогда не брошу этот отель», - говорит жительница Алеппо Рахда Срур.

По традиции отеля, гости оставляли подарки и сувениры – они и стали основой экспозиции музея. Трещины в стенах и неразорвавшуюся мину тоже хотят оставить, как напоминание еще об одной исторической вехе, которую помнит гранд-отель «Барон».

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