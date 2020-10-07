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Закон об усилении контроля над коллекторами могут внести в Госдуму в октябре

Виктория Ивашечкина
03:31 07.10.2020
Ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить особое внимание на деятельность коллекторских организаций.
Закон об усилении контроля над коллекторами могут внести в Госдуму в октябре
© Фото: Pixabay

В октябре законопроект, который позволит сделать процедуру взыскания более прозрачной и понятной для граждан, а также ужесточит надзор над коллекторами, может быть внесен в Госдуму.

По информации «Известий», работа над поправками в закон о защите прав и интересов граждан при возврате просрочки проходит последние процедуры согласований. Отмечается, что в новом документе удалось сохранить принципиальный момент, который содержался в предыдущем варианте: регулирование деятельности взыскателей распространяется не только на коллекторские агентства, но и на банки. 

В пресс-службе Минюста (разработчик законопроекта) изданию объяснили, что документ предполагает, что для взаимодействия с должниками (личные встречи, телефонные переговоры, телеграфные и прочие сообщения), все эти организации обязаны иметь соответствующее оборудование и программное обеспечение.

Кроме того, им придется осуществлять аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия, а также хранить указанную информацию в течение двух лет. Также сообщается, что в процесс работы с просрочкой активно внедряется портал Госуслуг.

При этом, как отмечает СМИ, Банк России поддерживает усиление контрольно-надзорных функций в области взыскания просроченной задолженности.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал взять под контроль деятельность коллекторов. По мнению российского лидера, их методы взаимодействия с должниками часто переходят границы.

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