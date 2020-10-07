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Названы случаи, при которых апатия может быть признаком болезни

Виктория Ивашечкина
02:48 07.10.2020
По мнению специалиста, необходимо провести ряд анализов и исследований для выяснения причины недуга.
Названы случаи, при которых апатия может быть признаком болезни
© Фото: pixabay

Терапевт, семейный доктор Татьяна Романенко рассказала, что осень довольно часто провоцирует подавленное настроение, усиление тревоги у людей.

Ученые связывают осеннюю хандру с естественным смещением биоритмов. Дело в том, что световой день становится короче, меняется погода, и нам все время хочется спать. По мнению врача, если у человека развивается апатия, а жизненный тонус снижается, то в первую очередь нужно разобраться с причинами.

«Надо выяснить, это просто хандра от нехватки солнца, вас задавили стрессы или у этого состояния есть уважительные причины», – подчеркнула терапевт.

По ее мнению, можно выделить несколько серьезных причин, которые способны повлиять на снижение жизненного тонуса. Для их выявления необходимо провести соответствующие анализы и исследования.

«Когда мы говорим про уважительные причины: может быть, у нас в организме идет хронический воспалительный процесс. Нам нужно провести диагностику, чтобы понять, что у нас нет никакой дремлющей или активной инфекции в организме», – объяснила Романенко в беседе с радио Sputnik

Также апатия может быть признаком нехватки витаминов или микроэлементов в организме. При недостатке витамина B12 или B9 может развиться анемия – кислородное голодание. Здесь терапевт также рекомендовала сдать анализ крови.

Третья причина осенней хандры может заключаться в гормонах. В связи с гормональными сбоями часто может возникать нерадостное, подавленное настроение. В этом случае необходимо провести гормональные исследования.

Если анализы показали, что со здоровьем все в порядке, но настроения нет, то в этом случае можно говорить о неправильном образе жизни. И это проблему легко устранить, уверена терапевт.

В данном случае можно пройтись пешком с работы и на работу, не сидеть перед сном за компьютером или перед телевизором, а найти возможность прогуляться одному или в компании близких или друзей.

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