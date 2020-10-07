Ученые рассказали, зачем учить детей писать от руки

Письмо от руки вызывает гораздо большую активность сенсомоторных отделов мозга по сравнению с набором текста на компьютере. К такому выводу пришли ученые из Норвежского института естественных и технических наук, проведя исследование с детьми и молодежью.

Для проведения эксперимента, в котором участвовали 12 молодых людей и 12 детей, использовали данные электроэнцефалограммы. С ее помощью отслеживалась активность мозговых волн участников, когда испытуемые писали от руки и набирали текст на клавиатуре.

«Использование ручки и бумаги образует в мозге больше "крючков" для воспоминаний. Письмо от руки создает гораздо большую активность в сенсомоторных частях мозга. Многие чувства активируются, когда вы нажимаете ручкой на бумагу, когда выводите буквы и слышите звук, который издается во время письма», – цитирует пресс-служба вуза руководителя исследования Одри Ван дер Меер.

По ее словам, такие чувственные переживания создают контакт между различными частями мозга и буквально открывают его для обучения.