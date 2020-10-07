Исторический путь: курсанты МВОКУ вышли на 85-километровый марш в память о подвиге «Свободного кремлевского полка»

Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища (МВОКУ) вышли на 85-километровый марш в память о подвиге «Свободного кремлевского полка». Маршрут пролегает от деревни Никольское в Клинском районе Подмосковья до села Ярополец в Волоколамском районе.

В первый день курсанты прошли самый протяженный участок в 50 километров. В среду, 7 октября, военнослужащим предстоит преодолеть еще 35 километров исторического пути.

Марш проходит по тому же маршруту, которым в 1941-м году выдвигался на передовую для обороны Москвы сводный полк кремлевцев. Он пролегает как по дорогам общего пользования, так и полевым. Местами курсанты преодолевают естественные препятствия, в том числе водные преграды и болотистые участки.

«По пути следования к кремлевцам присоединятся студенты московских вузов, юнармейцы, и участники патриотических и общественных организаций. Всего в шествии принимает участие более 250 курсантов училища», - рассказали в Минобороны России.

По пути участники отдают почести в местах воинской славы погибшим защитникам Отечества. По завершению марша будущие офицеры примут участие в церемонии возложения венков у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 посвящается» в селе Ярополец, торжественном митинге и награждении участников памятными знаками «Марш кремлевских курсантов».

Военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» проводится ежегодно с целью сохранения исторической памяти о подвиге личного состава Отдельного курсантского полка, сформированного на базе Московского Краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР и героически проявившего себя в битве под Москвой в 1941 году.