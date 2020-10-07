История на колесах: поезд с фронтовыми панорамами проедет по России

По России проедет уникальный поезд с трехмерными фронтовыми панорамами. Благодаря новейшим технологиям из его окон можно будет увидеть сцены крупнейших сражений Великой Отечественной войны.

Сердце «Поезда победы» находится в плацкартном вагоне 30-х годов, где едут простые советские люди, которые не подозревают о том, что скоро начнется война. Далее зрителю предстоит пройти еще через шесть вагонов, каждый из которых расскажет о своем эпизоде войны.

По словам авторов-реконструкторов, самая сложная работа была со скульптурными группами. Лица героев, их жесты и мимика должны рассказывать свою историю.

Этот уникальный поезд словно машина времени. В вагоне 1941 года юные курсанты едут на фронт, учатся заполнять те самые солдатские медальоны. Основой сцены стали реальные исторические фотографии. Мультимедийные экраны в окнах создают полное ощущение, что поезд везет зрителя на войну. Для полного погружения в сюжет в каждом вагоне будет аудиогид.

Над проектом работает команда «Невский баталист», основу которой составляют поисковики. Отсюда и такое внимание к достоверности, использованию аутентичных предметов.

Даже интерьер вагонов тщательно «состаривают». Другими словами, у художников есть свои секреты.

Команда уже построила 15 трехмерных панорам по всей России - от Калининграда до Сахалина. Но эта передвижная экспозиция стала самой сложной. Пришлось придумывать, как разместить все в обычных вагонах шириной меньше трех метров.

В ближайшие дни состав из семи вагонов отправится в Москву. Там будет завершен весь монтаж трехмерной панорамы. И уже в конце октября поезд отправится из столицы по городам России, где все желающие смогут посетить эту уникальную экспозицию.