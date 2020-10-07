В Москве за сутки скончалось 55 пациентов с коронавирусом
Общее число умерших на данный момент составляет 5497.
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В Москве за сутки скончались еще 55 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за распространением инфекции в столице.
«В Москве за сутки скончались 55 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», - говорится в сообщении.
Количество летальных исходов впервые с 15 июня превысило 50 человек. Общее число умерших на данный момент составляет 5497.