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Булгаков и Зиничев провели заседание оперштаба по ЧП в Рязанской области

Виктория Ивашечкина
23:22 07.10.2020
В первую очередь акцент был сделан на работе с населением по размещению их в пунктах временного размещения.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

Министр МЧС РФ Евгений Зиничев совместно с замминистра обороны России Дмитрием Булгаковым провели совещание по обстановке в зоне ЧП в Рязанской области.

Отмечается, что в первую очередь акцент был сделан на работе с населением по размещению их в пунктах временного размещения (ПВР). Особое внимание обратили на помощь маломобильным гражданам и детям.

В настоящее время развернуты и подготовлены к работе пять ПВР (на 610 человек), в двух ПВР размещены 139 человек, в том числе 24 ребенка. В населенных пунктах Шелемишевские Хутора и Дегтярка огнем повреждены предварительно 17 строений. В 21.30 к месту убыла АМГ ГУ МЧС России по Московской области. Это 100 человек и 26 единиц техники, в том числе десять автоцистерн.

После совещания Зиничев провел осмотр территории, где пострадали жилые строения. В эти места и будут направлены спасатели и техника МЧС России, которая уже выдвигается из трех соседних областей. По окончанию работ будет проведена оценка ущерба, на этом Министр тоже акцентировал внимание участников оперативного штаба.

Ранее сообщалось, что глава МЧС Евгений Зиничев вылетел в Рязанскую область, где горят склады с боеприпасами. Крупный пожар начался около 13.20 по московскому времени в среду, 7 октября, на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино.

Группировка Минобороны России, созданная для ликвидации пожара на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в Рязанской области, насчитывает 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, 4 самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, 3 вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

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