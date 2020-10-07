Глава Роспотребнадзора заявила о росте заболеваемости коронавирусом в 60 регионах России

Эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Рост заболеваемости коронавирусом отмечен в 60 регионах страны. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Мы готовились к этому. Имеем рост в 60 субъектах, в 20 ситуация стабильная, даже где-то идет к снижению, где соблюдаются меры», - сказала глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

По словам руководителя Роспотребнадзора, люди старше 60 лет начинают болеть все чаще и, как правило, тяжелее. В образовательных учреждениях вспышек нет, но, отметила Попова, есть «напряжение» в вузах, где студенты и преподаватели не соблюдают ограничения.

Основная категория заболевших в России - это граждане в возрасте от 30 до 49 лет. Попова добавила - если люди и дальше не будут соблюдать санитарные требования, «придется принимать какие-то другие меры».

Напомним, что в РФ за прошедшие сутки зарегистрировано 11 115 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала эпидемии - 1 248 619 человек, 21 865 скончались.