Опасный ездок: в столице планируют ужесточить правила для каршеринга

В Москве собираются ужесточить правила для каршеринга. В частности, прежде чем сесть за руль арендованного автомобиля надо будет не только сделать селфи, но еще и пройти тест на адекватность. Предполагается, что рассматриваемые меры должны будут сделать популярный сервис более безопасным. Пока статистика только ухудшается: водители каршеринговых машин все чаще становятся виновниками аварий.

Автовладелец Сергей Романов чудом избежал травм: пьяный водитель за рулем каршеринга гнал более ста километров в час. Но самое сложное для потерпевшего началось потом.

«После того, как он влетел, он еще убежал. Поэтому сначала мне пришлось выйти на каршеринг. Месяца два, наверное, мы искали этого молодого человека. После чего еще практически полгода судились, чтобы выбить деньги, восстановить машину и просто элементарно наказать этого парня», - рассказал Сергей Романов.

Пользователи сервиса поминутной аренды покидают место аварии очень часто. Когда ездишь не под своим аккаунтом или в нетрезвом виде - терять, сетуют эксперты, уже нечего.

«В случае с каршерингом - фактически у каждого человека в этот момент находится ключ от автомобиля, то есть мобильное приложение. И то, что трезвый человек никогда бы не сделал, пьяный, к сожалению, может», - объяснил заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.

На дорогах Москвы за текущий год, по сравнению с таким же периодом в предыдущем, количество происшествий с участием каршеринга увеличилось. Семь человек погибли, более трехсот пострадали. Судя по всему, ограничения по возрасту пользователей, водительскому стажу, различные штрафы - выправить ситуацию не могут. Особенно, когда остро стоит проблема фейковых аккаунтов - и за руль садятся те, кто на это права не имеют.

Некоторые сервисы каршеринга уже ввели идентификацию личности перед поездкой. И выглядит все максимально просто: вам предлагают сделать селфи, которое должно быть в хорошем качестве. Если снимок по какой-то причине вызовет сомнения у службы поддержки, то пользователя могут заблокировать.

Следующий шаг - проверка адекватности водителей. В виде простейшей задачи, больше похожей на детскую развивающую игру. Такие уже пробуют в регионах.

«Результаты этого теста определяют как степень концентрации, так и скорость реакции клиента. После чего уже можно сделать вывод, является ли его состояние удовлетворительным. Согласно тем результатам фокусных групп, которые мы имеем, мы видим, что показатель этого теста ничуть не уступает значениям чувствительности обычного алкотеста», - объяснила руководитель отдела по связям с общественностью каршеринговой компании Ульяна Смольская.

Со следующего года МВД запустит сервис, который позволит компаниям-агрегаторам отслеживать статус водительского удостоверения клиента и совершенные им правонарушения. Автоинспекторы рассчитывают, что количество неадекватных водителей каршеринга снизится. Пока такой масштабной базы данных нет, компании выписывают внутренние штрафы по данным с датчиков в автомобилях и благодаря информации Дептранса.

«Транспортный комплекс Москвы передает данные о нарушителях в компании каршеринга, которые в свою очередь заблокировали свыше полутора тысяч фейковых аккаунтов, а так же ограничили доступ свыше десяти тысяч пользователей», - рассказал заместитель руководителя департамента транспорта г. Москвы Дмитрий Пронин.

Сотрудники департамента транспорта, автоинспекторы, представители арендаторов ежемесячно проводят встречи, консультируются, разбирают самые резонансные ДТП. Администрация города предлагает закрепить единые базовые стандарты безопасной работы каршеринга на федеральном уровне.