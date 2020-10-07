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Связь поколений: что изменит закон о приравнивании юридических прав родственников к родительским

Олег Мурашев
22:19 07.10.2020
В Госдуме обсуждают проект закона, который разрешит передачу детей бабушкам и дедушкам без нотариального или другого юридического оформления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pixabay

Юридические права бабушек и дедушек в воспитании внуков могут приравнять к родительским, соответствующий законопроект был внесен в Госдуму. По оценкам специалистов, это может существенно упростить жизнь многим российским семьям. Сегодня органы опеки забирают детей в приюты вместо того, чтобы оставить их на воспитание близких родственников.

В семье Феди и Лизы бабушка – единственный взрослый, который всегда рядом с ними. Хлопот ей хватает: дети любят вкусно поесть, а еще им нужна теплая одежда, игрушек в доме совсем не много. У Феди - серьезное заболевание. Ему нужны дорогие лекарства. Бабушка едва сводит бюджет. Расходы огромные, пенсия небольшая, а вот положенными для детей льготами она воспользоваться не может.

«Инвалид детства. Он должен пенсию получать. Он должен льготы - 50% на квартплату, все эти обследования – везде нам двери должны открыты быть. А он ничем этим не пользуется, так как я незаконный представитель. Нам нужно на обследование лечь в Нижний, но тут нужна мама, а мамы нет! Год получали пенсию – родители ее успешно пропивали», - рассказала бабушка Феди и Лизы Наталья Герасимова.

И даже квартира, в которой Наталья живет с детьми, больше им не принадлежит. Мать Феди и Лизы выписала всех жильцов и продала ее. Новые собственники требуют освободить помещение. А Наталья судится с собственной дочерью за право опеки над детьми.

Суд первой инстанции дал дочери Натальи исправиться и вернуться в семью к своим детям. Но она воспользовалась этим шансом по-своему: выселила родную мать и детей на улицу.

О том, что квартира выставлена на продажу в опеке знали, но эту информацию до бабушки не довели. Да и не обязаны были, объясняют чиновники. Бабушка – не самый близкий родственник.

«Данная ситуация не нарушение – при данной продаже квартиры наше согласие и разрешение не нужно. У детей есть часть квартиры – есть жилье», - рассказала начальник отдела опеки и усыновления по г. Дзержинск Наталья Редько.

Чиновница имела ввиду жилье, в котором сейчас существуют отец и мать, находящиеся в процессе лишения родительских прав. Это притон, в котором нет ремонта и много мусора.

«В настоящее время решается вопрос по временной опеке. Я считаю, что здесь не решают этот вопрос именно в отделе органов опеки и попечительства г. Дзержинска. Сейчас она вышла с этим вопросом в областное управление по делам опеки и сейчас, считаю, наметилась тенденция по разрешению этого вопроса», - объяснила юрист Светлана Маткина.

Случай этот не из ряда вон выходящий. В стране немало детей, которых воспитывают бабушки и дедушки. Достаточно вспомнить нашумевшую историю мальчика Миши, который в феврале попросил президента разрешить ему жить у бабушки. Родители умерли, а органы опеки посчитали, что ему лучше в детдоме. Глава государства распорядился взять этот случай на особый контроль. Такие семьи сталкиваются с уймой проблем. Но, возможно, в ближайшее время это изменится. В Госдуме обсуждают проект закона, который разрешит передачу детей бабушкам и дедушкам без нотариального или другого юридического оформления.

 
«Нам приходилось помогать возвращать детей в семьи, у которых их забирали органы опеки, при этом забирали их у бабушек и дедушек, и потом были перемещены органами опеки в инфекционные отделения, как безнадзорные и беспризорные», - рассказала Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Наталья Герасимова надеется, что до этого не дойдет. Пока она решает навалившиеся проблемы сама. Мимо ее детей прошли выплаты президентских пособий во время пандемии: все было перечислено на карту горе-родителей. Сейчас прокуратура поводит проверку обоснованности такого решения органов опеки. А бабушка спешит за своими детьми: Лизу надо забрать из школы, а Федора - с оздоровительных процедур.

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