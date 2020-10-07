В стране и мире В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов Иван Линдеманн По словам губернатора, ситуация находится под контролем. © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов. «Самое главное сейчас - обезопасить людей. В регионе уже введен режим ЧС», - сказал он. Также, по словам Любимова, ситуация находится под контролем. «Все самое страшное уже позади», - подчеркнул губернатор. Пожар начался около 13.20 по московскому времени на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области. К тушению пожара привлечены 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5. В МО РФ сообщили, что интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов снижается. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика