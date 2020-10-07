В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов
В Рязанской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за пожара на складе боеприпасов. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов.
«Самое главное сейчас - обезопасить людей. В регионе уже введен режим ЧС», - сказал он.
Также, по словам Любимова, ситуация находится под контролем.
«Все самое страшное уже позади», - подчеркнул губернатор.
Пожар начался около 13.20 по московскому времени на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе населенного пункта Желтухино Рязанской области.
К тушению пожара привлечены 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2, три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.
В МО РФ сообщили, что интенсивность разрывов в районе пожара на территории склада хранения боеприпасов снижается.