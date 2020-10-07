Шойгу обсудил по телефону ситуацию в Нагорном Карабахе с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана - МО РФ
Глава МО РФ провел переговоры с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.
© Фото: State Duma Russia, via, Globallookpress
Вечером 7 октября Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым.
Как сообщили в оборонном ведомстве России, в ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация в Нагорном Карабахе.