«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется, наблюдается рост заболеваемости в 60 регионах страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Мы имеем рост в 60 субъектах, в 20 субъектах ситуация стабильная, где-то даже идет к снижению», - рассказала Попова.

По ее словам, в стране вновь регистрируются случаи завоза коронавируса в РФ из-за рубежа. Снижение заболеваемости наблюдается в тех регионах, где жители строго соблюдают требования профилактики по распространению COVID-19.

«Все больше вовлекаются люди старше 60 лет. Это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно», - сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент самая высокая заболеваемость наблюдается в возрастной группе от 30 до 49 лет. Она отметила, что в российских школах и вузах не зафиксировано развитие эпидемического процесса, связанного с коронавирусом.

«У нас сегодня выбора нет. Надо соблюдать требования, или придется принимать меры», - заявила Попова.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 11 115 выявлены за последние сутки.