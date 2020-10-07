Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19

Тамара Астапенкова
21:29 07.10.2020
По словам Анны Поповой, ситуация с коронавирусом в стране осложняется.
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
© Фото: Masum Ali, Pixabay

В России ситуация с распространением коронавирусной инфекции осложняется, наблюдается рост заболеваемости в 60 регионах страны. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1».

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Мы готовились к этому. Мы имеем рост в 60 субъектах, в 20 субъектах ситуация стабильная, где-то даже идет к снижению», - рассказала Попова.

По ее словам, в стране вновь регистрируются случаи завоза коронавируса в РФ из-за рубежа. Снижение заболеваемости наблюдается в тех регионах, где жители строго соблюдают требования профилактики по распространению COVID-19.

«Все больше вовлекаются люди старше 60 лет. Это плохой признак, потому что люди старше 60 лет болеют тяжелее. У нас немножечко вырос удельный вес детей, незначительно», - сообщила Попова.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что на данный момент самая высокая заболеваемость наблюдается в возрастной группе от 30 до 49 лет. Она отметила, что в российских школах и вузах не зафиксировано развитие эпидемического процесса, связанного с коронавирусом.

«У нас сегодня выбора нет. Надо соблюдать требования, или придется принимать меры», - заявила Попова.

По последним данным, в России зарегистрировано 1 248 619 случаев инфицирования коронавирусом, из которых 11 115 выявлены за последние сутки.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
21:03 Армия
Булгаков на пожарном танке провел рекогносцировку обстановки в эпицентре пожара под Рязанью
21:29 В стране и мире
«Надо соблюдать требования, или придется принимать меры»: глава Роспотребнадзора о ситуации с COVID-19
20:42 ОПК
«Придает уверенности нашим дипломатам»: посол РФ в США оценил запуск «Циркона»
21:08 В стране и мире
В Рязанской области введен режим ЧС из-за пожара на складе боеприпасов
19:25 В стране и мире
Видео
«Осторожно, дети!»: кадры с места смертельной аварии с участием автобуса в Дагестане
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.