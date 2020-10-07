Загадочный вирус: мужчина дважды переболел COVID-19 с разными симптомами

В США мужчина дважды переболел коронавирусом с разными симптомами. Специалисты отмечают, что такие случаи могут служить примером повторного инфицирования.

Впервые 29-летний американец заболел в марте. У мужчины была высокая температура, одышка, появились боли в теле. Тест на коронавирус показал положительный результат.

Спустя два месяца в крови выздоровевшего обнаружили антитела. Однако он снова начал плохо себя чувствовать уже в июле – у американца пропал аппетит, и появилась такая сильная усталость, что сложно было даже поговорить по телефону.

Профессор медицины в отделе инфекционных заболеваний и международной медицины в Медицинской школе Университета Миннесоты Сьюзан Клайн говорит, что такие случаи могут стать примерами повторного инфицирования. По ее словам, чтобы это определить, необходимо провести генетическое секвенирование образов вируса, передает CNN.

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