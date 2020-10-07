МЧС РФ: в смертельном ДТП в Дагестане участвовали шесть автомобилей

В ДТП с участием школьного микроавтобуса и нескольких большегрузов в Дагестане погибших детей нет. Об этом сообщили в МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что в результате столкновения в Кизлярском районе погибли четыре человека, госпитализированы с различными травмами 8 несовершеннолетних и двое взрослых.

«По уточненной информации от медицины катастроф, среди погибших детей нет», - говорится в сообщении.

Сообщалось, что столкновение произошло около пяти часов вечера среды на 339 километре автодороги «Кавказ». Сообщалось, что в ДТП участвовали пять автомашин.

«По докладу начальника Кизлярского ПСГ, в ДТП участвовало 6 автомашин, две иностранные фуры, и два “КАМАЗа”, одна пассажирская “Газель”, одна “Лада XRAY”», - говорится в сообщении.

Сейчас движение транспорта на данном участке автодороги перекрыто в обоих направлениях.

«Для проходящего автотранспорта организовано движение в объезд через населенный пункт Рыбалко-Качалай-ФАД Р-215. На место ДТП выехали психологи ГУ МЧС России по Республике Дагестан», - говорится в сообщении.

На месте аварии работают экстренные службы. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.