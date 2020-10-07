Четверо взрослых и девять детей: врач рассказал о состоянии пострадавших в ДТП в Дагестане

После ДТП, произошедшего в Дагестане, в кизлярскую центральную городскую больницу доставлены 13 человек. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал главврач медучреждения Станислав Облов.

«Из доставленных - четверо взрослых и девять детей. Состояние пациентов - средней степени тяжести, трое детей в тяжелом состоянии находятся в реанимации», - уточнил он.

Врач подчеркнул, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Крупная авария произошла примерно в 17.00 на 339 километре автодороги «Кавказ». Участники - школьный микроавтобус «Газель», три большегруза и легковая автомашина Лада XRAY.

Причины ДТП выясняются. По факту произошедшего прокуратура Дагестана организовала проверку.