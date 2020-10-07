В МВД рассказали подробности ДТП с участием автобуса с детьми в Дагестане

В среду, 7 октября, примерно в 17.00 на 339 километре автодороги «Кавказ» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием школьного микроавтобуса «Газель», трех большегрузов и легковой автомашины «Лада XRAY». Об этом сообщил телеканалу «Звезда» заместитель начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Дагестан Руслан Ибрагимгаджиев.

«По предварительной информации, в результате ДТП погибли три человека, пострадали восемь детей и водитель “Газели”. Все они доставлены в ближайшее медучреждение», - рассказал Ибрагимгаджиев.

Ранее сообщалось, что в столкновении пяти транспортных средств погибли две женщины. Прокуратурой Дагестана организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе контролю технического состояния транспортных средств перед выездом в рейс.

На место ДТП выехала следственно-оперативная группа для сбора информации и выяснения всех обстоятельств произошедшего.