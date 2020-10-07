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Вопреки всему: незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть

Виктория Ивашечкина
02:00 07.10.2020
Сейчас молодой человек занимается созданием фильма о своем восхождении.
Вопреки всему: незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть
© Фото: life_in_dar instagram

Незрячий блогер из Подмосковья Иван Ерхов решился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Под ногами у отважного молодого человека была 207-метровая пропасть. Это популярный у туристов аттракцион в Skypark AJ Hackett, пишет портал «360». Более того, парень с великой силой духа успел успешно покорить Эльбрус!

 
 
 
 
 
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Друзья, настало время познакомить вас с настоящими героями моего проекта! Благодаря которым у нас всё получилось, и мы достигли самой вершины! Каждый из них в отдельности достоин всех добрых слов и поздравлений, которые вы писали мне! 🤩🙏🥳 Мой тренер и один из ведущих моего восхождения - Антон Суздалев @suzdalev_anton Мастер спорта по лыжным гонкам, победитель суперфинала «Гонки Героев». Кому нужны персональные тренировки - к нему! Всего за 2 мес. он помог мне улучшить функциональное состояние. Составил план тренировок, рассказал о всех тонкостях подъёма. Помогал в съёмках фильма, поддерживал и был рядом во время нашего победного восхождения. Евгений Марков @markovevgeniy - член сборной России по скайраннингу, мировой рекордсмен (только загляните на его страничку в Инстаграме, посмотрите что он вытворяет!🙈😃). Евгений согласился сопровождать меня в связке взамен моего брата, которому пришлось уехать чуть ранее. И, надо сказать, заполучить такого профессионала в команду оказалось редкой удачей!😉 А недавно Евгений установил мировой рекорд по скоростному восхождению - 4 сентября этого года он поднялся с поляны Азау 2500м до западной вершины Эльбруса 5642м всего за 3 ч. 13 мин.!😲 Александр Миронов @smiles_by_alex отличный парень, с которым познакомился непосредственно на Эльбрусе. Президент Федерации спортивных забегов с препятствиями и хороший фотограф(см. в карусели). В первый же день Саша был проверен градом и дождем во время нашего подъёма на гору Чегет.💪 Санек быстро проникся к нашему проекту. Несмотря на то, что Саша изначально не собирался участвовать в нашей экспедиции, он внёс коррективы в свои планы, вернулся после гонки Bison Race обратно на Эльбрус специально для того, чтобы присоединиться к нам и помочь в съёмках фильма. Ну и конечно мой брат, Дмитрий Ерхов @dmitriy.erhov, который бросил все свои рабочие дела в Москве, чтобы оправиться со мной в эту экспедицию. Он был все время рядом - во время моей акклиматизации и подготовки к восхождению. Поддерживал, верил, и приободрял меня.🤗 @scott_russia @partrost @kant_sport @fischer_russia @squeezysportsnutrition #жизньвтемноте #жизньбезграниц #эльбрусвтемноте #вслепуюнаэльбрус

Публикация от Иван Ерхов "Жизнь в темноте" 😎 (@life_in_dar)

Прыжок с аттракциона в Сочи Иван назвал «безумным выбросом адреналина». По его словам, в момент падения стираются время и пространство. К покорению Эльбруса молодой человек готовился два года. Сначала были долгие и трудные тренировки дома, потом - на горной местности.

Проблемы со зрением у Ивана и начались еще в 19 лет. Насовсем юноша потерял его к 25-ти, но не отчаялся и начал вести блог на YouTube и исполнять свои мечты.

«Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это скорее просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить», - признался молодой человек.

Спустя несколько дней, проведенных в лагере у подножия горы, началось восхождение. Незрячего блогера сопровождало несколько друзья.

Сейчас же отважный блогер восстанавливает здоровье в Крыму и занимается созданием фильма про покорение Эльбруса.

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