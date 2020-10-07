Вопреки всему: незрячий блогер из Подмосковья покорил Эльбрус и прыгнул с канатом в пропасть

Незрячий блогер из Подмосковья Иван Ерхов решился на экстремальный прыжок с канатом в Сочи. Под ногами у отважного молодого человека была 207-метровая пропасть. Это популярный у туристов аттракцион в Skypark AJ Hackett, пишет портал «360». Более того, парень с великой силой духа успел успешно покорить Эльбрус!

Прыжок с аттракциона в Сочи Иван назвал «безумным выбросом адреналина». По его словам, в момент падения стираются время и пространство. К покорению Эльбруса молодой человек готовился два года. Сначала были долгие и трудные тренировки дома, потом - на горной местности.

Проблемы со зрением у Ивана и начались еще в 19 лет. Насовсем юноша потерял его к 25-ти, но не отчаялся и начал вести блог на YouTube и исполнять свои мечты.

«Если говорить честно, то мечта у меня одна — увидеть своих детей, близких. А остальное — это скорее просто цели и желания, которые я хотел давно осуществить», - признался молодой человек.

Спустя несколько дней, проведенных в лагере у подножия горы, началось восхождение. Незрячего блогера сопровождало несколько друзья.

Сейчас же отважный блогер восстанавливает здоровье в Крыму и занимается созданием фильма про покорение Эльбруса.