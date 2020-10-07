Прокуратура Дагестана организовала проверку после смертельного ДТП с участием школьного автобуса

В Дагестане прокурорами организована проверка в связи с ДТП с участием школьного микроавтобуса, в результате которого пострадали восемь детей. Об этом сообщили на официальном сайте прокуратуры Республики Дагестан.

По предварительным данным, в среду, 7 октября, в Кизлярском районе произошло столкновение с участием микроавтобуса с детьми, четырех грузовиков и автомобиля «Лада Веста».

«В результате ДТП погибли 4 человека. Госпитализированы с различными травмами 8 несовершеннолетних и двое взрослых», - говорится в сообщении.

На место трагедии выехал заместитель прокурора города Кизляра. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего. В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе контроле технического состояния транспортных средств перед выездом в рейс.