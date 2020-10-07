Михаил Жванецкий решил закончить карьеру
Представитель артиста сообщил, что он закрыл свою передачу.
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости
Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. Об этом РИА Новости рассказал его представитель Олег Сташкевич.
«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть - вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», - сообщил Олег Сташкевич.
Он уточнил, что Жванецкий закрыл свою передачу и закончил концертную деятельность.
Официального подтверждения данной информации пока нет.
Михаил Жванецкий - русский писатель-сатирик и исполнитель собственных литературных произведений. С 2012 года является Народным артистом Российской Федерации.