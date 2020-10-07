Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Осторожно, дети!»: кадры с места смертельной аварии с участием автобуса в Дагестане

Тамара Астапенкова
19:25 07.10.2020
По предварительной информации, в ДТП пострадали восемь детей.
© Видео: Мой Дербент 24, VK © Фото: Мой Дербент 24, VK

Обнародовано видео с места смертельной аварии с участием школьного автобуса и грузовика на федеральной автодороге в Кизлярском районе Дагестана. На кадрах можно увидеть, что оранжевый микроавтобус, на котором написано слово «Дети», прижат грузовиком к отбойнику дороги. В автобусе выбиты стекла.

По предварительной информации, в аварии участвовали пять машин. Известно о двух погибших женщинах. В региональном МВД РФ сообщили, что в ДТП пострадали восемь детей и один взрослый. Все госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
19:25 В стране и мире
Видео
«Осторожно, дети!»: кадры с места смертельной аварии с участием автобуса в Дагестане
19:17 Армия
Булгаков прибыл на место ЧС на территории склада боеприпасов под Рязанью
18:38 В стране и мире
Видео
В смертельном ДТП с автобусом в Дагестане пострадали восемь детей
11:03 В стране и мире
Видео
Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе
10:18 В стране и мире
Собянин разъяснил указ о введении ограничений из-за COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна
Видео
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Видео
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Видео
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.