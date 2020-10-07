«Осторожно, дети!»: кадры с места смертельной аварии с участием автобуса в Дагестане

Обнародовано видео с места смертельной аварии с участием школьного автобуса и грузовика на федеральной автодороге в Кизлярском районе Дагестана. На кадрах можно увидеть, что оранжевый микроавтобус, на котором написано слово «Дети», прижат грузовиком к отбойнику дороги. В автобусе выбиты стекла.

По предварительной информации, в аварии участвовали пять машин. Известно о двух погибших женщинах. В региональном МВД РФ сообщили, что в ДТП пострадали восемь детей и один взрослый. Все госпитализированы.

На месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.