Искореженный автобус и грузовики: эксклюзивные кадры с места смертельного ДТП в Дагестане
На месте аварии работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В распоряжении телеканала «Звезда» оказалось видео смертельного ДТП в Дагестане. На кадрах - искореженный автобус, перевозивший детей, и два грузовика.
Авария произошла на трассе Кизляр-Махачкала. В результате погибли два человека, ранения получили восемь детей и один взрослый. Об этом рассказали в региональном МВД.
Всего в ДТП пострадали пять автомобилей. На месте аварии работают экстренные службы. Причины произошедшего устанавливаются.