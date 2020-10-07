В смертельном ДТП с автобусом в Дагестане пострадали восемь детей

В Дагестане на трассе Кизляр – Махачкала произошло ДТП с участием автобуса, в результате которого два человека погибли, пострадали восемь детей и один взрослый. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД РФ.

«По предварительным данным, двое погибших, две женщины, восемь детей и один взрослый человек доставлены в больницу», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

Уточняется, что в аварии участвовали пять машин. На месте работают экстренные службы. Выясняются причины и обстоятельства смертельного ДТП.