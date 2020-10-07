Ученые выяснили, почему возникают осложнения при коронавирусе

Ученые рассказали, в чем заключается причина осложнений, возникающих у инфицированных COVID-19. Специалисты считают, что наличие осложнений у пациентов связано с особой реакцией CD4+ Т-клеток на вирус SARS-CoV-2.

Как утверждают ученые, один из типов CD4+ Т-клеток предупреждает организм об инфекции и привлекает другие иммунные клетки к борьбе с инфекцией. Таким образом, клетки TFH способствуют появлению антител, а регуляторные Т-клетки снижают излишнюю активность иммунной системы.

Как сообщается в журнале Cell, группа специалистов из разных стран изучила образцы 40 пациентов, заболевших коронавирусом. При этом 22 человека были госпитализированы, а у остальных отмечались легкие симптомы. Ученые обнаружили, что на ранних этапах болезни у пациентов, которые были госпитализированы в тяжелом состоянии, вырабатывается специфическая подгруппа Т-клеток. Они, свою очередь, могут способствовать уничтожению антител вместо их производства.

По данным оперштаба, число заразившихся коронавирусом в России за сутки составило 11 115. В относительном выражении прирост четвертый день подряд составляет 0,9%. Всего в России заразились 1 248 619 человек.