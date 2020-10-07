Чубайс заразился коронавирусом

Анатолий Чубайс сообщил, что заразился коронавирусом и удалился на самоизоляцию, но продолжает при этом работать. Глава «Роснано» уточнил, что положительный тест на COVID-19 получил после командировки.

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», - написал Чубайс в своем Facebook.

Он также сообщил, что компания продолжает работать в дистанционном формате. Чубайс считает, что нельзя недооценивать опасность вируса, и порекомендовал всем носить маски и перчатки. Также он пожелал всем здоровья.