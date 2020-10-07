Сводный отряд подразделений инженерных войск ЗВО направлен к месту пожара в Рязанской области

Сводный отряд подразделений инженерных войск Западного военного округа направлен к месту чрезвычайного происшествия на территории склада хранения боеприпасов в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В составе сводного отряда - более 15 единиц военной и специальной техники, в том числе инженерные машины разграждения ИМР-2, робототехнические комплексы разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14», а также около 100 специалистов инженерных войск», - говорится в сообщении ведомства.

В тушении пожара задействованы 11 единиц специальной военной техники Минобороны России, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 150 военнослужащих.

На один из аэродромов в Рязанской области перебазируются четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил, оборудованные выливными авиационными приборами ВАП-2, а также три вертолета Ми-8 армейской авиации ЗВО, оборудованные водосливными устройствами ВСУ-5.

Кроме того, в Рязанскую область вылетела комиссия Минобороны России под руководством замминистра генерала армии Дмитрия Булгакова.