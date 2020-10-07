Тихановская объявлена в розыск на территории России

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявлена в межгосударственный розыск на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных МВД России.

«Основание для розыска: разыскивается по статье УК», - указывается в базе.

В правоохранительных органах пояснили, что оппозиционный политик объявлена в розыск в Белоруссии. Так как речь идет о межгосударственном розыске, он будет осуществляться и в России.

Согласно данным ЦИК Белоруссии, победу на выборах одержал Александр Лукашенко. За него свои голоса отдали 80,1% голосовавших. Светлана Тихановская - представитель оппозиции и главный соперник Лукашенко на выборах, заручилась поддержкой 10,12% избирателей.