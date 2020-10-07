Видел Гитлера и пережил Вторую мировую: в Дарвиновском музее выставили чучело аллигатора Сатурна

В Дарвиновском музее Москвы выставили чучело знаменитого аллигатора Сатурна, который скончался этой весной, прожив 84 года. В пресс-службе учреждения рассказали, что за свою жизнь рептилия повидала много знаменитых личностей, в том числе, возможно, Адольфа Гитлера.

«По легенде он видел Гитлера, чудом выжил после бомбежки Берлинского зоопарка, три года скитался по улицам города и пережил распад СССР. Умер Сатурн в Московском зоопарке в 84 года. Аллигатор Сатурн без преувеличения - целая эпоха», - рассказали в музее.

Отмечается, что после того, как аллигатор попал в Москву, его сначала звали Гитлером, но позднее решили переименовать.

Чучело можно увидеть в центральном зале Дарвиновского музея с 7 по 11 октября.