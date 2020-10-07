Названа причина крушения Ан-26 под Харьковом

В ходе расследования произошедшей под Харьковом авиакатастрофы Ан-26 выявлены грубые нарушения как в исполнении полетных заданий, так и в организации полетов в целом. Об этом сообщил вице-премьер Украины Олег Уруский.

Он рассказал, что накануне посетил военную часть А4104, где заслушал доклад глав трех комиссий по расследованию произошедшего: авиационной, летной и технической.

«На сегодняшний день можно констатировать, что по результатам дешифровки бортовых самописцев полностью восстановлен трагический шестой полет самолета Ан-26, а также установлено содержание переговоров как между членами экипажа, так и с диспетчерами», - написал он на своей странице в Facebook.

Уруский сообщил, что нештатная работа левого двигателя Ан-26 была связана с отказом одного из блоков системы управления.

«Следствие также подтвердило наличие грубых нарушений, как при выполнении летных задач, так и при организации полетов в целом», - сказал он.

В настоящее время Госкомиссия по выяснению причин катастрофы продолжает свою работу.

Самолет ВСУ Ан-26 разбился вечером 25 сентября в Харьковской области при заходе на посадку. На борту воздушного судна находилось семь членов экипажа и 20 курсантов, одному из которых удалось выжить.