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«Газпром» оспорит решение Польши о наложении штрафа по делу «Северного потока - 2»

Анна Назайкина
16:34 07.10.2020
Штраф, налагаемый на российский «Газпром», составил $7,6 млрд.
«Газпром» оспорит решение Польши о наложении штрафа по делу «Северного потока - 2»
© Фото: Gazprom, Instagram, Globallookpress

Польша оштрафовала «Газпром» на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу трубопровода «Северный поток - 2». В свою очередь, российская компания собирается обжаловать это решение. Об этом сообщает РИА Новости. 

Руководитель польского антимонопольного регулятора UOKiK Томаш Хрустный сообщил во время пресс-конференции, что накануне его ведомство завершило расследование по «Северному потоку - 2».

«Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. На “Газпром” и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размере 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству», - подчеркнул Хрустный.

Так, компании Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, которые являются европейскими партнерами проекта, должны выплатить более 234 миллионов злотых, то есть 61 миллион долларов. Кроме того, они обязаны в течение 30 дней разорвать договоры о финансировании строительства трубопровода.

Как утверждает Хрустный, регулятор готов к тому, что «Газпром» будет оспаривать налагаемый штраф.

Газопровод  мощностью 55 млрд кубометров в год проходит через экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Дании, Швеции и Германии. Общая протяженность «Северного потока - 2» составляет 1 234 км.

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