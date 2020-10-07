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Артистка Цирка дю Солей временно устроилась работать в батутный центр в Омске

Анна Назайкина
15:44 07.10.2020
Шоу приостановлены с марта из-за пандемии коронавируса.
Артистка Цирка дю Солей временно устроилась работать в батутный центр в Омске
© Фото: Steffi Adam, Globallookpress

Артистка Цирка дю Солей Марина Чернова устроилась на работу в батутный центр, пока шоу приостановлены из-за пандемии коронавируса. В марте спортсменам пришлось временно прекратить работу и разъехаться по домам.

Артистка Марина Чернова успела объехать с цирком три города в Австралии: Сидней, Мельбурн и Брисбен. Из-за пандемии в марте девушка вернулась в Москву, а через несколько дней полетела на встречу с коллегами из школы гимнастики в Омск. Здесь, как сообщает NGS55.RU, спортсменка устроилась на работу в батутный центр, где теперь занимается с детьми, а в перерывах тренируется сама, чтобы поддерживать форму. Кроме того, в свободное время посещает занятия по английскому языку, так как в цирке из-за языкового барьера возникали трудности в общении. Артистка не знает, когда возобновятся шоу.


«Ждем письма от Цирка дю Солей, что нам сообщат, что опять все возобновилось, и мы можем вернуться и снова с удовольствием работать, потому что мы все очень сильно соскучились по работе»,- сообщила Чернова местному 12 каналу.

Артист цирка Ярослав Сорокин с гастролями объехал Европу, Южную и часть Северной Америки. Из-за пандемии артисту так же пришлось сменить сцену на батут. Чтобы не потерять форму, он занимается по несколько часов в день.


«Честно скажу, что я сейчас в лучшей форме, чем был в цирке. Поэтому нам здесь нескучно, занимаемся своим же делом, скажем так, в более любительской форме. Скучаем по атмосфере сцены, по работе с публикой, со зрителями»,- сказал спортсмен.

«Цирк дю Солей» - канадская компания, работающая в сфере развлечений, говорящая о своей деятельности как о «художественном сочетании циркового искусства и уличных представлений». Всего в представлениях участвует почти 4 тысячи артистов по всему миру. С марта все шоу прекращены из-за пандемии.

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