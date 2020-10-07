В водах у Камчатки обнаружено вещество, похожее на масло

Специалисты обнаружили в образцах воды у побережья Камчатки маслянистое вещество. Предполагается, что именно оно могло послужить причиной гибели морских животных.

«Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты», - сообщила представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Также она подчеркнула, что специалисты продолжают поиски источников загрязнения. Особенно пристальное внимание специалисты уделяют территориям полигонов, которые прилегают к акватории Авачинского залива и к прибрежной полосе Халактырского пляжа.

Следственный комитет России уже возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса - «Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов» (ст. 247 ч. 2 УК РФ) и «Загрязнение морской среды» (ст. 252 ч. 2 УК РФ).

О загрязнении стало известно в конце сентября, когда очевидцы сообщили об изменении цвета воды у Халактырского пляжа и о мертвых морских животных на берегу. Тогда же местные жители начали массово жаловаться на покраснение глаз и раздражение на коже после купания в море.