Гинцбург назвал сроки получения первых данных об эффективности вакцины «Спутник V»

Первые лабораторные результаты, подтверждающие эффективность вакцины «Спутник V», появятся уже в начале ноября. Такое заявление сделал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Порядка 450 человек привились уже 2 компонентами, у них на 21 день будет забираться кровь, это в начале ноября, то есть в начале ноября мы будем иметь первые лабораторные тесты, на основании которых можно говорить об эффективности»,- приводит РИА Новости слова Гинцбурга.

Специалист при этом добавил, что информации о заболевших COVID-19 после прививки пока не поступало.

Первая в мире вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат предполагает введение двух компонентов с промежутком в три недели. В пострегистрационных испытаниях принимают участие 40 тысяч добровольцев, 10 тысяч из которых получат плацебо. Это нужно для проверки эффективности вакцины.