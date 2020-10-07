В Генпрокуратуре РФ отчитались о проверках мусорных полигонов на Камчатке

Около тысячи различных проб воды, песка и воздуха собраны в районе загрязнения акватории Тихого океана на Камчатке. Об этом сообщил представитель Генеральной прокуратуры Андрей Иванов.

«В общей сложности привлеченными прокуратурой специалистами в разных локациях отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка. В том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты», - заявил Иванов.

С целью проверки информации о возможной утечке отходов были также проверены Казельский и Радыгинский полигоны, добавил представитель ведомства.

«В ближайшее время будет дана оценка их соответствия требованиям законодательства. Ход мероприятий, направленных на установление причин загрязнения окружающей среды, находится на особом контроле в Генеральной прокуратуре», - добавил Андрей Иванов.

Ранее в ведомстве сообщили, что первоначальные пробы воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза.

О ЧП на побережье Камчатки стало известно в конце сентября. Первыми тревогу забили местные серферы, которые почувствовали ухудшение состояния здоровья. Прибывшие из Москвы специалисты увезли с собой около 150 килограммов различных проб.