Раскрыты детали разговора Путина с Алиевым

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам о деталях телефонного разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева. Президент Азербайджана поздравил российского лидера с днем рождения, также лидеры обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. По словам Пескова, диалог будет продолжен.

«Действительно, был телефонный разговор. Это один из телефонных разговоров, и, действительно, президент Азербайджана поздравил Владимира Владимировича с днем рождения, и кратко упомянули и обсудили как раз вопросы, связанные с Карабахом. Диалог будет продолжен», - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ.

В пресс-службе президента Азербайджана также рассказали о деталях состоявшегося разговора. По словам представителей пресс-службы, лидеры двух стран уделили большое внимание конфликту в Нагорном Карабахе. Это был первый телефонный разговор двух президентов с начала противостояния в регионе.

Ранее Владимир Путин прокомментировал ситуацию в регионе. По мнению президента Российской Федерации, случившееся столкновение между вооруженными силами Армении и Азербайджана является трагедией, и он подчеркнул, что Москва будет настаивать на скорейшем прекращении огня.