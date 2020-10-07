В Петербурге медикам начали делать прививку от коронавируса

В Петербурге прививку от коронавируса сделали новой группе медиков. Препарат, разработанный Минобороны России совместно с центром Гамалеи, получили врачи инфекционной больницы имени Боткина.

Предварительно они сдали ПЦР-тесты и тесты на антитела к COVID-19. Ранее вакцину «Спутник V» поставили более 20 сотрудников больницы №40.

В число первых, кто прошел вакцинацию, вошли врачи и медсестры, которые работают в приемном покое и «красной зоне» медучреждения.

Следующая партия вакцины от коронавируса поступит в Северную столицу в ближайшие пару недель.