Онищенко призвал перестать запугивать население новостями о COVID-19

Экс-главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал членов медицинского сообщества не пугать население неблагоприятными прогнозами по развитию коронавирусной инфекции. По его мнению, это наносит еще больший ущерб, чем сама болезнь.

«Не надо пугать людей. Давайте мы в своей стае договоримся и будем рассказывать. Мы же давали клятву "не навреди". А наши вот эти интервью, которые там раздаются с умным видом - волна, прилив - они больший, чем коронавирус, наносят ущерб. Психозы у нас, неврозы на уровне психоза уже у 30% людей регистрируются. Это научные данные, это не бред. Поосторожнее давайте будем», - приводит РИА Новости заявление Онищенко.

Онищенко резко высказался в адрес некоторых врачей, которые прогнозируют наступление второй волны инфекции. Тем более, когда это делают кардиологи и другие непрофильные специалисты, добавил он.

Бывший главный санитарный врач России призвал уважать все области медицины и не путать свои полномочия.

Накануне оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о 11 615 выявленных пациентов с COVID-19 за сутки. Всего в России зарегистрировано 1,2 миллиона инфицированных.

Учитывая сложившуюся ситуацию, московские власти были вынужден ввести некоторые ограничения.