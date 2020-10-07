В Совете Федерации одобрили повышение акцизов на сигареты

Сенаторы Совета Федерации РФ приняли закон о повышении ставки акцизов на табачную продукцию и электронные сигареты в 2021 году. Действующие ставки увеличатся на 20% - стоимость ставки на сигареты в следующем году составит 2359 рублей за тысячу штук, а на электронные сигареты - 60 рублей за одну штуку.

В 2022-2023 года ставка вырастет на уровень инфляции по отношению к предыдущему году. Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Ранее опрошенные РИА Новости представители табачных компаний сообщили, что повышение ставки акциза приведет к повышению цен на табачную продукцию в среднем на 20 рублей.

«Повышение в 2021 году ставок акцизов на 20% приведет к значительному увеличению средневзвешенной цены пачки сигарет для потребителей - до 140 рублей» - сообщает директор по работе с органами государственной власти компании JTI России Василий Груздев.

Статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов ранее сообщил, что решение о повышении ставки акцизов на табачную продукцию согласуется с политикой государства по противодействию потребления табака.