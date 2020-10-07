В Кремле оценили решение Варшавы оштрафовать «Газпром»

Решение польского антимонопольного регулятора UOKiK в отношении «Газпрома» и его европейских партнеров по строительству газопровода «Северный поток - 2» вряд ли окажет существенное влияние на и без того не процветающие отношения Москвы и Варшавы. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими. Вряд ли можно предположить, что это скажется негативно. В целом отношения находятся не на должном уровне, к сожалению», - сказал Песков.

Ранее UOKiK оштрафовал «Газпром» на сумму около 7,6 миллиарда долларов по делу о строительстве газопровода из России в Германию. Варшава настаивает на нарушении норм антимонопольного законодательства. Российская компания, в свою очередь, все претензии отвергает.

Европейские партнеры «Газпрома», среди которых пять компаний, также должны будут выплатить штраф в 61 миллион долларов на всех и прекратить отношения с российской газовой компанией в течение месяца.