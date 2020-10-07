СК возбудил уголовное дело о загрязнении вод на Камчатке

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в связи с экологической катастрофой на Камчатке. Дело возбуждено по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.

Двадцать девятого сентября стало известно об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Об этом сообщили серферы, которые пожаловались на плохое самочувствие после купания. Позже на побережье были обнаружены мертвые морские животные.

Сегодня же по итогам проверки Генпрокуратура РФ подтвердила превышение в четыре раза норм по нефтепродуктам в воде.





