СК возбудил уголовное дело о загрязнении вод на Камчатке
Ранее стало известно, что исследования показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу - в 2,5 раза.
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по двум статьям в связи с экологической катастрофой на Камчатке. Дело возбуждено по статьям о нарушении правил обращения экологически опасных отходов и о загрязнении морской среды.
Двадцать девятого сентября стало известно об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Камчатском крае. Об этом сообщили серферы, которые пожаловались на плохое самочувствие после купания. Позже на побережье были обнаружены мертвые морские животные.
Сегодня же по итогам проверки Генпрокуратура РФ подтвердила превышение в четыре раза норм по нефтепродуктам в воде.