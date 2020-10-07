В Бишкеке возобновились митинги

Утром 6 октября в Бишкеке вновь вспыхнули беспорядки, вызванные недовольством оппозиции результатами парламентских выборов. Митинг вылился в противостояние представителей разных политических сил - во время выступления оппозиционеров Садыра Жапарова и Мыктыбека Абдылдаева поддерживающие официальную власть граждане устроили потасовку и попытались отобрать микрофон.

Ночью с 5 на 6 октября протестующие захватили здание парламента и освободили из следственного изолятора нескольких осужденных политиков, включая бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Оппозиционеры уже провозгласили нового мэра Бишкека - кандидата от партии «Республика» Жоошбека Коеналиева - и намереваются назначить нового премьер-министра.

За все время протестов пострадали более 900 человек. Более 200 были госпитализированы с травмами, один человек погиб.

На данный момент протестующие оппозиционеры требуют отставки действующего правительства, включая президента Сооронбая Жээнбекова.