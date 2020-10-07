Нобелевская премия по химии присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома
© Фото: ТРК Звезда
|
Нобелевская премия по химии присуждена Эммануэль Шарпентье и Дженнифер Дудне за разработку методов редактирования генома
© Фото: ТРК Звезда
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
|
Картина дня
11:49 В стране и мире
Жена заразившегося коронавирусом Порошенко рассказала об ухудшении его состояния
11:03 В стране и мире
Путин назвал трагедией события в Нагорном Карабахе
10:18 В стране и мире
Собянин разъяснил указ о введении ограничений из-за COVID-19
10:03 В стране и мире
Путин назвал большим событием для России успешное испытание ракеты «Циркон»
09:43 В стране и мире
Генпрокуратура РФ подтвердила превышение в четыре раза норм по нефтепродуктам в воде на Камчатке
Популярное
На борту самолета произошла драка из-за отказа пассажира надеть маску
Назван способ узнать назначение звонка без ответа
Битое стекло и внедорожник: опубликовано новое видео с места ДТП на Кутузовском проспекте
Стая диких дельфинов устроила шоу для туристов в Евпатории: видео
Роман Широков рассказал о своем уголовном деле об избиении арбитра
Ученые назвали условия выработки коллективного иммунитета к COVID-19