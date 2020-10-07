В МВД предложили ужесточить наказание за многократное нарушение ПДД

Штрафы за повторное нарушение правил дорожного движения необходимо увеличить. С такой инициативой выступил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Речь идет о нарушениях, которые напрямую касаются общественной безопасности, уточнил глава ведомства.

«Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», - цитирует Колокольцева РИА Новости.

Ранее были внесены предложения о кратном увеличении штрафных санкций за превышение предельно допустимой скорости движения. Так, за превышение от 20 до 40 километров в час предусмотрен штраф в три тысячи рублей (сейчас 500 рублей), от 40 до 60 километров - четыре тысячи рублей (сейчас 1,5 тысячи) и так далее.

Поправки вызвали широкий общественный резонанс и неоднозначную реакцию со стороны водителей. После прозвучавшей критики Минюст принял решение отклонить предложения.