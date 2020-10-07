Названа возможная причина распространения болезней Альцгеймера и Паркинсона

Ученые выяснили, что крошечные частицы, которые находятся в загрязненном воздухе, могут попадать в мозговой ствол молодых людей и вызывать нарушения, тесно связанные с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Данное открытие может стать объяснением эпидемического масштаба этих смертельно опасных заболеваний.

Исследователи обнаружили большое количество наночастиц загрязненного воздуха в стволе головного мозга у 186 молодых людей из Мехико, умерших в возрасте от 11 месяцев до 27 лет. Предполагается, что они попали в организм через нос или кишечник, после чего проникли в кровоток и достигли мозга, где спровоцировали образование аномальных белков. Ученые отметили, что у людей того же возраста, живших в районах с менее загрязненным воздухом, невропатологические изменения не обнаружили.

Как сообщается в The Guardian, на развитие когнитивных заболеваний могут влиять не только генетические, но и экологические факторы, в том числе различные токсичные вещества, находящиеся в окружающей среде.





«Это ужасно, потому что даже у младенцев встречается невропатология мозгового ствола. Мы пока не можем доказать причинно-следственную связь, но как можно было ожидать, что эти наночастицы, содержащие различные виды металлов, могут быть безвредными для клеток мозга? Это дымящийся пистолет - это действительно выглядит так, будто эти наночастицы стреляют пулями, которые вызывают наблюдаемое нейродегенеративное повреждение», - заявила член исследовательской группы из Ланкастерского университета в Британии профессор Барбара Махер.

Обнаруженные наночастицы совпадают с теми, что возникают при дорожном движении, сгорании топлива и тормозном трении. Ученые утверждают, что дальнейшие исследования детей должны помочь узнать, какое влияние частицы оказывают на организм людей этой группы населения.