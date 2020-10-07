Польша оштрафовала участников строительства «Северного потока-2»

Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал компанию «Газпром» на 29 миллиардов злотых (7,6 миллиарда долларов) по делу о строительстве газопровода «Северный поток-2». Об этом завил глава UOKiK Томаш Хрустный.

«Вчера мы закончили расследование, касающееся строительства газопровода "Северный поток - 2". Мы говорим о строительстве без согласия антимонопольного органа Польши. На "Газпром" и пять его партнерских компаний наложены штрафы в размене 10% годового оборота, это максимальная санкция по польскому законодательству», - приводит РИА Новости слова Хрустного.

Штрафы наложены и на европейских партнеров российской компании, которые также должны будут выплатить 61 миллион долларов штрафа на всех, напомнил глава UOKiK.

На то, чтобы разорвать договоры с «Газпромом» компаниям Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall отведено 30 дней, добавил представитель польского регулятора.

Судебная тяжба между UOKiK, «Газпромом» и пятью его европейскими партнерами тянется с весны прошлого года. Варшава обвиняет российскую сторону якобы в нарушении антимонопольного законодательства из-за финансирования строительства газопровода.

В свою очередь, в «Газпроме» отметили, что мотивы UOKiK не имеют никакой связи с предметом антимонопольного расследования.

Проект строительства газопровода предполагает прокладку двух нитей труб по дну Балтийского моря из России в Германию. Реализации проекта активно противостоят США, Украина, Польша и страны Прибалтики.