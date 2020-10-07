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СМИ раскрыли первые подробности о новом iPhone

Роман Захаров
12:28 07.10.2020
По данным Business Insider, Apple вскоре выпустит две базовые модели и две топовые - пару iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max.
СМИ раскрыли первые подробности о новом iPhone
© Фото: Pexels, Pixabay

В следующем году Apple представит четыре новых флагманских смартфона. Об этом пишет Business Insider, ссылаясь на отчет аналитика Display Supply Chain Consultants Росса Янга.

По информации издания, корпорация выпустит две базовые модели и две топовые - пару iPhone 13, 13 Pro и 13 Pro Max. Доступные гаджеты выйдут с экраном диагональю 5,42 и 6,06 дюйма, продвинутые - 6,06 и 6,67 дюйма. При этом отмечается, что все устройства будут оснащены OLED-матрицами.

По мнению Росса Янга, главным нововведением серии окажется дисплей ProMotion, используемый в iPad Pro и отличающийся повышенной частотой отображения изображения. Специалист также сообщил, что пара смартфонов iPhone 13 получит двойную камеру, топовые iPhone 13 Pro и 13 Pro Max оснастят тройной камерой.

Кроме того, в материале анонсируется выход преемника iPhone SE. Модель, которая получит название iPhone SE 3, представят весной 2021 года. Устройство будет относиться к сегменту бюджетных. Оно выйдет с 6,06-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой.

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