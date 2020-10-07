Путин сообщил, что находится в контакте со всеми сторонами конфликта в Киргизии

Произошедшее после выборов в Киргизии не может не беспокоить Россию. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

«Совсем недавно прошли выборы в парламент (Киргизии - прим. ред.). Кстати говоря, они признаны состоявшимися и демократическими не только международными наблюдателями, но и представителями ОБСЕ, и то, что там произошло после этого, конечно, нас не может не беспокоить», - сказал глава государства в беседе с «Россия 24».

Путин выразил надежду на то, что возникший политический конфликт удастся решить быстро, мирным путем и без каких-либо потерь. При этом российский лидер отметил, что находится в контакте со всеми противоборствующими сторонами.

В минувшие выходные в Киргизии состоялись парламентские выборы, после которых сторонники проигравших партий вышли на улицы. Вскоре начались массовые беспорядки и столкновения с силовиками. В результате этого погиб один человек, сотни пострадали.

Позднее киргизский центризбирком признал итоги голосования недействительными.